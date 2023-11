Von besinnlicher Stimmung ist auf dem Weihnachtsmarkt vor der Marktkirche in Hannover noch keine Rede. Der Grund: große Aufregung um den Weihnachtsbaum. Der ist dieses Jahr nämlich ziemlich kahl geraten – zum Leidwesen vieler Anwohner. „Da ist noch Handlungsbedarf“, meint eine Dame noch etwas zurückhaltend. Andere sind da sehr viel deutlicher. „Ist das ein Anschlag der Klimakleber? Das ist unter aller Kanone. Hat Hannover kein Geld mehr?“, äußert sich eine andere im Gespräch mit RTL.

Aber mit Geld habe das nichts zu tun, so Michael Flohr, Bereichsleiter des Weihnachtsmarktes. Denn die Problematik sei, „dass man einen Baum braucht, der 20 Meter hoch ist, einigermaßen gewachsen, und wir schreiben diese Leistung aus, versuchen den besten Baum zu finden.“ Und das sei alles andere als leicht. Gefunden habe man diesen schließlich in Schleswig-Holstein. Da soll er noch nicht so kahl gewesen sein. Erst beim Transport, so Flohr, seien dann wichtige Äste abgebrochen. Und deshalb sehe er jetzt so aus, erklärt der Bereichsleiter.

Auch das Netz hält sich mit Kritik nicht zurück.

Lest auch: So viel kosten 2023 die Weihnachtsbäume in Deutschland