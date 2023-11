Bereits am dritten Tag gab es einen mysteriösen Anruf bei der Staatsanwaltschaft. Nun meldete sich am fünften Tag ein Anrufer bei der Verteidigung – dass es sich dabei um den selben Mann handelt ist aber unwahrscheinlich. Denn: Der Mann am Telefon soll der Verteidigung mittgeteilt haben, dass er von einem halben Jahr eine ähnliche Erfahrung im Hotel gemacht habe. Mit einem jungen, schlanken Rezeptionisten, so heißt es in der Verlesung.

Der Anrufer soll den Rezeptionisten nach der Umsatzsteuernummer gefragt haben und als Antwort soll er: „Wir sind hier immer noch in Deutschland“ bekommen haben. Das sei ihm seltsam vorgekommen und er hätte zu seiner Frau gesagt: „Ach, wir sind wohl im Osten Deutschlands angekommen.“