Prozess gegen Gil Ofarim: Plötzlich steht der Richter im Fokus - Befangenheitsvorwurf!

Zu Beginn des Prozesstages werden erstmals die Überwachungsvideos des 4. Oktober 2021 gezeigt. Zu sehen ist die Ankunft von Ofarim in der Hotelfahrt – danach läuft das Video aus der Hotellobby. Dort ist zu sehen, wie Ofarim sich in der Schlange vor der Rezeption anstellt. Kurz danach geht er links an der Schlange vorbei und verschwindet für ein paar Minuten. Danach stellt er sich dann wieder an.

Etwa 20 Minuten später steht der Sänger vorne am Tresen. Er geht kurzerhand weg und stellt sich rechts neben die Schlange, um zu telefonieren. Ein Mitarbeiter vom Tresen geht zu ihm und stellt sich neben ihn, daraufhin packt Ofarim seine Sachen und stürmt davon. Das Video endet.

Das nächste Video zeigt eine Nahaufnahme des Tresens. Dort ist zu sehen, wie Ofarim mit dem Hotelmanager spricht. Er zeigt immer wieder nach hinten und gestikuliert wild. Er wirkt aufgebracht. Zwei Minuten später stellt er sich neben die Schlange – der Manager folgt ihm und stellt sich zu ihm.

Ofarim schüttelt den Kopf, während er das Video hochkonzentriert verfolgt. Seine Verteidiger tauschen sich intensiv aus. Sein Anwalt Alexander Stevens reicht unter den Verteidigern Bilder der Überwachungskameras herum.

