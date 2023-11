Die Unterschiede in den Branchen sind ziemlich hoch:

Über ein besonders kräftiges Zusatzplus zum Jahresende von durchschnittlich 5.733 Euro können sich alle Tarifbeschäftigten in der Gewinnung von Erdöl und Erdgas sowie im Bereich Kokerei und Mineralölverarbeitung (5.586 Euro) freuen. Beschäftigte in der Energieversorgung dürfen sich mit 5.408 Euro ebenfalls über ein ordentliches Weihnachtsgeld freuen.

Sehr zufrieden können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus den Bereichen Information und Kommunikation (4.588 Euro) und Banken und Versicherungen (4.284 Euro) sein.

Im Gesundheits- und Sozialwesen (3.443 Euro) und im Bergbau (3.411) wird ebenfalls ein überdurchschnittliches Weihnachtsgeld gezahlt.

Nahe am Durchschnitt liegt das Weihnachtsgeld unter anderem in den Bereichen „Herstellung von sonstigen Waren“ (2.807 Euro) sowie „Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln“ (2.801 Euro).

Am geringsten fällt die Sonderzahlung in der Leiharbeit mit 380 Euro aus. In der Tabakverarbeitung sind es 564 Euro, zudem haben hier lediglich 50,4 Prozent der Tarifbeschäftigten einen Weihnachtsgeldanspruch.