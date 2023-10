Der mutmaßliche Täter war nach Angaben aus Polizeikreisen im Alter von fünf Jahren mit seiner Familie aus der autonomen russischen Republik Inguschetien nach Frankreich gekommen. Als die Familie 2014 abgeschoben werden sollte, setzten sich mehrere Hilfsorganisationen und die kommunistische Partei für sie ein. Die Abschiebung wurde in letzter Minute verhindert.

Der Vater wurde später dennoch abgeschoben. Die Mutter ließ sich in Arras nieder und stellte einen neuen Asylantrag, der ebenfalls abgelehnt wurde. 2019 wurde ein Bruder Mohammeds wegen der Vorbereitung eines Anschlags festgenommen und später wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt. Er befindet sich derzeit in Haft.

Als er volljährig geworden war, stellte Mohammed M. 2021 einen weiteren Asylantrag. Der wurde jedoch abgelehnt. Doch weil er bei seiner Ankunft jünger als 13 Jahre alt war, durfte er nach geltendem Recht nicht abgeschoben werden.

Mohammed M. war nach Informationen aus Ermittlerkreisen in der nationalen Gefährderkartei registriert und stand seit dem Sommer unter Beobachtung des Inlandsgeheimdienstes. Er sei noch am Vortag der Tat kontrolliert worden, aber es habe ihm nichts zur Last gelegt werden können, hieß es in Geheimdienstkreisen. Die telefonische Überwachung habe keine Hinweise auf eine bevorstehende Tat gegeben.

Sein 17 Jahre alter Bruder und weitere Familienmitglieder wurden nach Polizeiangaben am Freitag ebenfalls festgenommen. Die Anti-Terrorstaatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes und Mordversuchs im Zusammenhang mit Terrorismus.

