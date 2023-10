„Ich habe meine Tochter mit Gewichten in den Rhein-Herne-Kanal in der Nähe des Oberhausener Kaisergartens geworfen“ – das erzählt Sascha W. am 6. Oktober der Polizei. Vorher habe der 40-Jährige seine Tochter für fünf Tage in einem Keller eingesperrt. Eine „Erziehungsmaßnahme“ soll das gewesen sein. In dieser Zeit erstickt die Dreijährige an ihrem erbrochenem Speisebrei, ergibt später die Obduktion. Das Mädchen stirbt alleine im Kellerraum. Dannach versenkt der Vater den Körper des kleinen Mädchens mit Gewichten beschwert in Oberhausen im Rhein-Herne-Kanal. Erst Tage später meldet Sascha W. seine Tat der Polizei.

