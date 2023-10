Es ist Freitagnachmittag (6. Oktober), als ein Mann die Polizeistelle in Dinslaken betritt. Der 40-Jährige erzählt den Beamten, dass seine Tochter gestorben sei. „Er habe sie mit Gewichten beschwert und in den Rhein-Herne-Kanal am Kaisergarten in Oberhausen geworfen“, rekapituliert Polizeisprecherin Julia Schindler im RTL-Gespräch.

Der Vater habe seine Tochter vorher mehrere Tage in einen Kellerraum gesperrt – wohl als Erziehungsmaßnahme, wie die Polizeisprecherin mitteilt. Dort habe er sie nach eigenen Angaben regelmäßig mit Essen und Trinken versorgt. Eines Morgens war sie tot. Die Obduktion der Leiche hat ergeben: Die Dreijährige ist an ihrem eigenen Erbrochenem erstickt.