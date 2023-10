Noch am Montagabend hat in Saarbrücken eine fieberhafte Suche nach dem kleinen Mathis begonnen. Wie konnte Mathis vom Spielplatz spurlos verschwinden? Ist der Junge weggelaufen oder eventuell mit jemandem mitgegangen? Fragen, auf die es laut Polizeisprecher Bernd Eberlein noch keine Antworten gibt. Fakt ist: „Der Junge war mit seiner Schwester auf dem Spielplatz. Sie war nur kurz weg – in dieser Zeit ist ihr Bruder verschwunden“, sagt Eberlein auf Nachfrage von RTL. Seine Eltern meldeten den Jungen dann im Anschluss als vermisst.

Lesen Sie auch: Verschwundene Lina (15) - Mädchen aus ihrem Dorf bemerkte auffälligen fremden Mann

Das oberste Ziel der Beamten ist es, den kleinen Jungen zu finden. Das könnte jedoch schwierig werden, denn „Mathis W. ist autistisch veranlagt und kann nicht sprechen. Er läuft vor unbekannten Personen weg“, teilte die Polizei dazu mit. Sollten Zeugen ihn sehen, kann er sich also nicht mitteilen und wird sich ihnen auch nicht annähern. Bislang fehlt von Mathis jede Spur doch auch am Tag nach seinem Verschwinden geht die große Suchaktion weiter. „Wir intensivieren nun noch einmal die Suchmaßnahmen. Es sind Suchteams mit Drohnen und Flächensuchhunden im Einsatz. Außerdem suchen wir auch mit Booten die Saar ab“, sagt Eberlein im RTL-Interview.