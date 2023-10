Am Donnerstag sei auch die 39-jährige Mutter des Kindes in Dinslaken festgenommen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Der Haftrichter erließ am Freitag Haftbefehl. Der Vater (40) befindet sich bereits in Untersuchungshaft. Beide sollen das Kind vorsätzlich schwer misshandelt und am Ende getötet haben.

