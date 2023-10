Im Fall des Mädchens aus Dinslaken, das tot in einen Kanal geworfen wurde, schweigt der tatverdächtige Vater. Eine Mordkommission vernimmt zurzeit Zeugen und wertet Spuren aus. Der Tatverdächtige befindet sich wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung mit Todesfolge in Untersuchungshaft. Der 40-Jährige soll sein Kind in Dinslaken zur Strafe in einen Keller gesperrt haben. Es erstickte laut Obduktion an Erbrochenem.