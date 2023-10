Eine Kerze vor dem Wohnhaus der Familie. Ein Vater soll seine dreijährige Tochter zur Strafe in einen Keller gesperrt haben, wo es an Erbrochenem erstickt sei. Anschließens soll er sein totes Kind in einem Kanal versenkt haben.

Freitagnachmittag meldet sich der 40-jährige Deutsche bei der Polizei in Dinslaken und offenbart: Ich habe meine Tochter mit Gewichten in den Rhein-Herne-Kanal in der Nähe des Oberhausener Kaisergartens geworfen. Der Mann behauptet, dass die Dreijährige schon vorher tot gewesen sein soll – Folge einer mutmaßlichen Erziehungsmaßnahme.

Denn: Zuvor will der Vater sein Kind für ein paar Tage in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in Dinslaken eingesperrt haben. „Dort soll er sie mit Essen und Trinken versorgt und immer wieder nach ihr geschaut haben. Als er am Morgen des vergangenen Sonntags (1. Oktober) wieder nach ihr gesehen habe, war das Mädchen verstorben“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Duisburg mit. In den Abend- oder frühen Nachtstunden des gleichen Tages habe er dann den Leichnam mit Gewichten beschwert in den Rhein-Herne-Kanal in Oberhausen geworfen. Tagelang läuft der Mann mit dieser Last auf seiner Seele herum – dann geht er zur Polizei und erleichtert sein Gewissen.