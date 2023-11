Der Notruf erreicht die Polizei am Montagabend (2. November) kurz nach 19.30 Uhr. Zeugen melden einen lautstarken Streit in dem Wohnhaus in Delmenhorst. „Im weiteren Verlauf randalierte eine der beteiligten Personen und verließ mit einer Axt das Wohnhaus“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei Cloppenburg/Vechta am Montagabend.

Ein völlig außer Kontrolle geratener 25-Jähriger habe danach mit der Axt auf ein Auto eingeschlagen.

