Plötzlich hörte man einen lauten, verzweifelten Schrei – von der Mutter!

Es ist eine Horrorvorstellung für alle Eltern: Nur einen Moment lässt man das eigene Kind aus den Augen – und in genau diesem einen Augenblick wird es entführt. Das musste eine Mutter in Hamburg-Heimfeld am Montagabend (20. November) erleben. Ihr kaum einen Monat altes Baby wurde aus dem Krankenhaus gestohlen – von einer 18-Jährigen.

