Ein Zeuge soll beobachtet haben, wie ein junges Paar am Mannheimer Strandbad am Samstagabend (14. Oktober) in den Wald läuft. Auf dem Arm sollen sie einen Säugling getragen haben, welcher in eine Decke eingehüllt gewesen sein soll. Kurz danach soll das Pärchen zurück aus dem Wald gekommen sein – und das ohne Baby!

Sofort alarmiert der Zeuge die Polizei. Niemand weiß, ob das Paar tatsächlich ein Baby auf dem Arm hatte, oder ob es sich um einen anderen Gegenstand gehandelt hat. Aber trotzdem: Die Polizei macht sich noch in der Nacht auf die Suche. Auch die Wasserschutzpolizei, Feuerwehrkräfte, Hubschrauber und Polizeihunde sind im Einsatz – vergeblich. Denn bis Montag (16. Oktober) konnte kein Baby gefunden werden, bestätigt eine Sprecherin der Polizei Mannheim auf RTL-Anfrage und erklärt: „Die Suche wird fortgesetzt.“