Vielmehr seien die fehlenden Sitzplätze ein Überbleibsel aus vergangenen Tagen, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) schreibt. Es sei nämlich früher so gewesen, dass Züge in Abteile eingeteilt waren – die Nummer des Abteils habe immer vor der Nummer des Sitzplatzes gestanden. Eine 11 gab demnach an, dass es sich um Abteil 1 und Sitzplatz 1 handelte. 12 hieße dementsprechend Sitzplatz 2 in Abteil 1 und so weiter.

Da es jedoch nie ein Abteil Nummer null gab, habe es eben auch niemals einen Sitzplatz „01“ usw. gegeben. (vho)