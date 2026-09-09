Ein Ex-CERN-Physiker, ein Algorithmus, der angeblich weiß, welches Wort du als Nächstes vergisst, und ein Versprechen von 5.000 Vokabeln in 200 Stunden – Lingvist klingt auf dem Papier nach der Abkürzung zum Wortschatz. Anders als Babbel oder Duolingo will die estnische App aber gar kein kompletter Sprachkurs sein: Sie konzentriert sich ausschließlich auf einen einzigen Baustein des Sprachenlernens und verspricht, genau diesen so effizient wie möglich zu erledigen. Ob dieses schmale Versprechen im Alltag hält, was Lingvist 2026 kostet und für wen sich die App wirklich lohnt – oder eben nicht –, zeigt dieser ausführliche Test. Wir haben uns die Lernmethode, die Preise, echte Nutzerstimmen und die Grenzen der App genau angeschaut.

Lingvist auf einen Blick Konzept: KI-gestützter Vokabeltrainer mit adaptivem Spaced-Repetition-Algorithmus – kein kompletter Sprachkurs, sondern ein Spezialwerkzeug fürs Wortschatztraining

KI-gestützter Vokabeltrainer mit adaptivem Spaced-Repetition-Algorithmus – kein kompletter Sprachkurs, sondern ein Spezialwerkzeug fürs Wortschatztraining Sprachen: 4 Sprachen ab Deutsch – Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch

4 Sprachen ab Deutsch – Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch Preise: Kostenlose Basisversion (stark eingeschränkt) · Premium-Monatsabo ca. 9,99 €/Monat · Jahresabo ca. 79,99 €/Jahr (rund 6,66 €/Monat)

Kostenlose Basisversion (stark eingeschränkt) · Premium-Monatsabo ca. 9,99 €/Monat · Jahresabo ca. 79,99 €/Jahr (rund 6,66 €/Monat) Ideal für: Lerner mit Grundkenntnissen (ab A2), die in kurzen täglichen Sessions gezielt ihren Wortschatz erweitern wollen

Lerner mit Grundkenntnissen (ab A2), die in kurzen täglichen Sessions gezielt ihren Wortschatz erweitern wollen Stärke: Der Algorithmus zeigt dir wirklich nur Wörter, die du noch nicht sicher beherrschst – keine verschwendete Lernzeit

Der Algorithmus zeigt dir wirklich nur Wörter, die du noch nicht sicher beherrschst – keine verschwendete Lernzeit Schwäche: Kein Sprechtraining, kaum Grammatik, nur vier Sprachen – als alleiniger Sprachkurs taugt Lingvist nicht

Lingvist 7,9 Zu Lingvist ↗ Testergebnisse im Detail

Wie funktioniert Lingvist?

Lingvist entstand 2013 in Tallinn – Gründer Mait Müntel forschte zuvor als Physiker am CERN in Genf und war schlicht frustriert davon, wie ineffizient sein eigener Französischkurs war. Seine Idee: Machine Learning nutzen, um genau zu berechnen, welches Wort ein Lerner als Nächstes braucht, statt stur ein Lehrbuch von vorne bis hinten durchzuarbeiten. Heute zählt die App nach eigenen Angaben über zwei Millionen registrierte Nutzer weltweit – bleibt aber bewusst eine Nische neben Schwergewichten wie Babbel oder Duolingo.

Technisch basiert Lingvist auf zwei etablierten Lernprinzipien: Spaced Repetition (verteiltes Wiederholen) und Active Recall (aktives Abrufen aus dem Gedächtnis). Statt dir ein Wort einfach vorzulegen, siehst du einen Satz in der Zielsprache mit einer Lücke – das fehlende Wort musst du selbst eintippen, nicht aus mehreren Optionen anklicken. Dieser aktive Abruf gilt in der Lernforschung als deutlich wirksamer für die Verankerung im Langzeitgedächtnis als reines Wiedererkennen.

Direkt nach der Registrierung durchläufst du einen adaptiven Einstufungstest, der binnen weniger Minuten ermittelt, welche Wörter du schon kennst. Der Algorithmus überspringt anschließend genau diese Wörter und konzentriert sich auf echte Lücken – sortiert nach Häufigkeit, sodass zuerst die im Alltag relevantesten Begriffe drankommen. Wer bereits Vorwissen mitbringt, verschwendet so keine einzige Minute mit Anfängervokabeln wie „Tisch” oder „Hund”.

Zehn bis fünfzehn Minuten am Tag reichen laut Lingvist aus, um spürbare Fortschritte zu erzielen – die App ist bewusst auf kurze, hochfrequente Sessions ausgelegt statt auf lange Lerneinheiten. Gamification-Elemente wie bei Duolingo suchst du dabei vergebens: kein Punktesystem, keine Levels, kein Wettbewerb gegen andere Nutzer. Stattdessen bekommst du ein aufgeräumtes Dashboard mit Fortschrittsbalken und Lernstatistiken. Für zielstrebige Lerner ohne Ablenkungsbedürfnis ist das ein klarer Pluspunkt – wer sich lieber spielerisch motivieren lässt, dürfte die App auf Dauer zu trocken finden.

Für wen ist Lingvist geeignet?

Lingvist ist kein Allrounder und will das auch gar nicht sein. Die App löst genau ein Problem – gezielten Wortschatzaufbau per KI – und lässt alles andere bewusst weg. Das grenzt sie fundamental von Komplettkursen wie Babbel oder Lingoda ab, die dich durch Grammatik, Dialoge und Kulturwissen führen.

✅ Lingvist passt gut zu: ❌ Lingvist passt weniger zu: Wortschatz-Fokussierten: Du willst gezielt und schnell mehr Vokabeln beherrschen, ohne Umwege über Grammatikkapitel. Grammatik-Lernern: Konjugationen, Satzbau und Zeitformen erklärt dir Lingvist nicht – dafür bist du bei Babbel oder Busuu besser aufgehoben. Vielbeschäftigten: Zehn Minuten am Tag reichen – der Algorithmus holt das Maximum aus kurzen Sessions. Konversations-Suchenden: Keine Dialoge, kein Sprechtraining, kein Live-Unterricht – dafür eignen sich Preply oder Lingoda deutlich besser. Fortgeschrittenen Anfängern (A2–B1): Genau hier entfaltet der adaptive Algorithmus seine größte Stärke. Absoluten Anfängern ohne Vorkenntnisse: Ohne Grundwortschatz und Basiswissen kann der direkte Einstieg in Lückentexte frustrierend sein. Statistik-Fans: Detaillierte Fortschrittskurven und Lernanalysen gehören zu den Stärken der App. Ergänzungs-Lernern: Wer bereits einen Kurs, Tandempartner oder Sprachlehrer hat, findet in Lingvist ein effizientes Zusatzwerkzeug fürs Vokabelpauken.

Besonders deutlich wird der Nutzen bei Lernenden, die bereits ein solides Fundament mitbringen: Der Einstufungstest erkennt Vorwissen zuverlässig und überspringt es. Wer dagegen bei Null anfängt oder in Russisch noch nie ein kyrillisches Zeichen gesehen hat, sollte zunächst mit einer einsteigerfreundlicheren App wie Mondly oder Babbel starten und erst danach zu Lingvist wechseln.

Erfolgschancen bei Lingvist

Wie realistisch ist das Versprechen vom effizienten Wortschatzaufbau? Die zugrunde liegende Wissenschaft ist zumindest solide: Spaced Repetition zählt in der Kognitionsforschung zum Goldstandard fürs Behalten neuer Informationen, weil du ein Wort genau dann wiederholst, wenn du kurz davor bist, es zu vergessen – nicht zu früh, nicht zu spät. Eine vielzitierte Studie von Kornell & Bjork aus dem Jahr 2008 bestätigt zusätzlich, dass aktives Abrufen aus dem Gedächtnis – genau das, was Lingvist mit dem Eintippen statt Anklicken verlangt – zu den wirksamsten Lernmethoden überhaupt gehört.

Lingvist selbst verweist auf eine unternehmensinterne Auswertung, wonach Nutzer im Schnitt doppelt so viele Wörter pro Stunde behalten wie mit klassischen Karteikarten-Methoden. Diese Studie wurde allerdings nicht unabhängig begutachtet (kein Peer-Review), weshalb du die Zahl mit einer gesunden Portion Skepsis lesen solltest – ein Marketingargument bleibt ein Marketingargument, auch wenn die zugrunde liegende Lernmethodik unabhängig davon anerkannt ist.

Realistisch bringt dich die App beim reinen Wortschatz auf ein B1- bis B2-Niveau nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen: Pro Sprache deckt Lingvist rund 5.000 der am häufigsten verwendeten Wörter ab, was laut Sprachforschung für etwa 95 Prozent des alltäglichen Textverständnisses ausreicht. Für C1 oder C2 reicht das allein nicht – dafür fehlen Grammatiktraining, Schreibübungen und vor allem echte Konversation komplett. Lingvist ist ein scharfes Werkzeug für einen einzelnen Zweck, kein Ersatz für einen kompletten Kurs.

Was kostet Lingvist?

Lingvist arbeitet mit einem klassischen Freemium-Modell: Die Basisversion ist dauerhaft kostenlos, aber deutlich eingeschränkt. Wer den vollen Funktionsumfang will, bucht Premium im Monats- oder Jahresabo. Einen Lifetime-Zugang, wie ihn manche Konkurrenten anbieten, gibt es bei Lingvist nicht.

⚠️ Achtung, App-Store-Aufschlag: Buchst du dein Abo direkt über Apple App Store oder Google Play Store, zahlst du bis zu 30 % mehr als über die Lingvist-Website – die Store-Provision wird schlicht an dich weitergereicht. Melde dich nach einem Website-Kauf einfach mit denselben Zugangsdaten in der App an, um den Aufschlag zu vermeiden.

Kann man Lingvist kostenlos nutzen?

Ja, aber mit spürbaren Grenzen. In der kostenlosen Version lernst du täglich nur rund 10 bis 20 neue Wörter, Custom Courses und detaillierte Statistiken bleiben dir verschlossen. Eine offizielle Geld-zurück-Garantie bietet Lingvist nicht an – kaufst du über einen App Store, greifen stattdessen die Rückgaberichtlinien von Apple (14 Tage) beziehungsweise Google (48 Stunden). Gelegentlich taucht in der App ein zeitlich begrenztes Testangebot für Premium auf, verlassen solltest du dich darauf aber nicht.

Das bringt dir das Premium-Abo

Unbegrenzter Zugriff auf alle rund 5.000 Vokabeln pro Sprache

Alle vier verfügbaren Sprachen inklusive

Custom Courses für eigene Vokabellisten

Detaillierte Lernstatistiken und Fortschrittsanalysen

Grammatik-Hinweise direkt im Übungskontext

Offline-Modus für Sessions ohne Internetverbindung

Werbefreie Nutzung

Abo-Modell Preis pro Monat Gesamtkosten Kostenlos 0 € Eingeschränkt auf 10–20 neue Wörter täglich Monatsabo ca. 9,99 € ca. 9,99 € Jahresabo ca. 6,66 € ca. 79,99 € pro Jahr

⚠️ Automatische Verlängerung: Alle Lingvist-Abos verlängern sich automatisch, sofern du nicht rechtzeitig vor Ablauf des Abrechnungszeitraums kündigst. Notiere dir das Verlängerungsdatum direkt nach dem Kauf.

Für einen reinen Vokabeltrainer ist der Preis im Jahresabo fair – monatlich zahlen lohnt sich höchstens zum kurzen Reinschnuppern. Im Vergleich zu Komplettkursen wie Babbel (ab ca. 8,99 €/Monat für alle Sprachen zusammen) solltest du bedenken, dass Lingvist eben nur einen Teilaspekt des Sprachenlernens abdeckt – die Rechnung „günstiger pro Monat” ist also nicht ganz fair, weil die Leistung dahinter eine andere ist.

Zahlungsmethoden bei Lingvist

✓ Kreditkarte (Visa, Mastercard)

✓ PayPal (über die Website)

✓ Apple Pay (über den iOS App Store)

✓ Google Pay (über den Google Play Store)

Lingvist Erfahrungen und Kritik

✅ Vorteile ❌ Nachteile Extrem effiziente Lernzeit dank KI-Algorithmus Nur 4 Sprachen ab Deutsch verfügbar Kontextbasiertes Lernen mit echten Beispielsätzen Keine Grammatiklektionen oder strukturierte Erklärungen Adaptiver Einstufungstest überspringt Bekanntes Kein Sprechtraining, keine Dialoge, kein Live-Unterricht Custom Courses für eigene Vokabellisten Monotone Übungsform – fast ausschließlich Lückentext Detaillierte Lernstatistiken und Fortschrittsanalyse Kostenlose Version stark eingeschränkt (10–20 Wörter/Tag) Offline-Modus im Premium-Abo Kein Lifetime-Zugang buchbar Kurze Sessions von 10 bis 15 Minuten reichen aus Kündigungsprozess laut Nutzerkritik teils umständlich Wissenschaftlich fundierter Spaced-Repetition-Ansatz Gamification nahezu nicht vorhanden – kann demotivierend wirken

Was Nutzer über Lingvist berichten

Die Bewertungen fallen je nach Plattform unterschiedlich aus – ein Muster, das sich bei näherem Hinsehen erklärt. Im Apple App Store steht Lingvist bei ⭐ 4,6 von 5, im Google Play Store bei ⭐ 4,4 von 5. Auf Trustpilot dagegen liegt die Bewertung deutlich niedriger bei nur ⭐ 3,2 von 5. Der Grund: Trustpilot-Kritiken drehen sich überwiegend um Abrechnungsfragen, automatische Verlängerungen und einen als umständlich empfundenen Kündigungsprozess – Themen, die weniger die Lernqualität als den Kundenservice betreffen.

„Ich habe in wenigen Monaten deutlich mehr Vokabeln behalten als in einem ganzen Jahr Abendkurs. Der Algorithmus merkt sich zuverlässig, was bei mir sitzt und was nicht.” – Nutzerin, lernt Französisch

„Für den reinen Wortschatz top, aber mir fehlt komplett das Sprechen. Ich kombiniere Lingvist deshalb mit einem Tutor auf Preply.” – Nutzer, lernt Spanisch

„Die Kündigung war unnötig kompliziert – am Ende hat es zwei E-Mails an den Support gebraucht. Die App selbst ist trotzdem gut.” – Nutzer auf Trustpilot

„Nach ein paar Monaten Englisch wiederholen sich die Wörter im oberen Bereich zu oft – da fehlt einfach Material für Fortgeschrittene.” – Nutzer, lernt Englisch

Erfahrungen von Sprach-Einsteigern

Für blutige Anfänger ohne jede Vorkenntnis kann der Einstieg holprig werden. Lingvist wirft dich direkt in Lückentexte – ohne Alphabet-Einführung, ohne Grundwortschatz-Liste zum Einprägen, ohne erklärenden Umweg. Wer die lateinische Schrift beherrscht und ein paar Brocken der Zielsprache mitbringt, kommt trotzdem schnell rein. Absolute Nullanfänger bei Russisch dagegen stehen erstmal vor dem kyrillischen Alphabet wie vor einer verschlossenen Tür.

Was gut funktioniert: Die Frequenzsortierung sorgt für schnelle Erfolgserlebnisse, weil zuerst die wichtigsten Alltagswörter drankommen. Herausforderung: Fehlende Grammatikerklärungen frustrieren, wenn unklar bleibt, warum ein Wort in einer bestimmten Form verlangt wird. Unser Einsteiger-Fazit: ⭐⭐⭐ (3 von 5) – als Ergänzung brauchbar, als alleiniger Einstiegskurs nicht ausreichend.

Erfahrungen fortgeschrittener Lerner

Hier zeigt Lingvist seine größte Stärke. Mit soliden Grundkenntnissen ab A2 erkennt der Algorithmus dein Niveau binnen Minuten und überspringt sämtliches Basisvokabular. Du landest sofort bei den Wörtern, die dir tatsächlich noch fehlen – kein Zeitverlust mit Anfängervokabeln, die du längst beherrschst. Genau dieses Gefühl von spürbarem, messbarem Fortschritt beschreiben viele Fortgeschrittene als den größten Reiz der App.

Was gut funktioniert: Die KI passt sich präzise an dein Wissensprofil an, und über Custom Courses lassen sich gezielt Lücken bei Fachvokabular schließen. Herausforderung: Ab B2 wird der Wortpool merklich dünner – viele Nutzer berichten, nach einigen Monaten „durch” zu sein und sich Wiederholungen nur noch im Kreis zu drehen. Für den Sprung auf C1 fehlt schlicht das Material. Fortgeschrittenen-Fazit: ⭐⭐⭐⭐ (4 von 5) – die beste Zielgruppe für Lingvist.

Erfahrungen berufstätiger Nutzer

Für Menschen mit vollem Terminkalender wirkt Lingvist fast maßgeschneidert. Zehn Minuten in der Mittagspause, fünf Minuten in der Bahn – das reicht bereits. Die App verschwendet keine Sekunde mit Tutorials, Animationen oder Minispielen: öffnen, lernen, schließen. Genau diese Kompromisslosigkeit schätzen Berufstätige besonders.

Was gut funktioniert: Custom Courses erlauben, berufsspezifisches Vokabular aus Meetings, Präsentationen oder E-Mails direkt einzupflegen. Herausforderung: Wer geschäftliche Konversation üben will – Smalltalk, Verhandlungssprache, Telefonate – braucht zusätzlich eine Plattform mit Sprechübungen. Berufstätigen-Fazit: ⭐⭐⭐⭐ (4 von 5) – als Vokabel-Booster neben dem Job hervorragend, aber kein Business-Sprachkurs.

Wie seriös ist Lingvist?

Hinter Lingvist steht kein anonymes Start-up, sondern ein Unternehmen mit nachvollziehbarer Geschichte: Gründer Mait Müntel, estnischer Physiker mit CERN-Vergangenheit, brachte die App 2013 in Tallinn an den Start. Der Hauptsitz liegt bis heute in Estland – einem der digital am weitesten entwickelten Länder Europas mit entsprechend strengen Datenschutzstandards. Über die Jahre sammelte Lingvist nach eigenen Angaben mehr als 12 Millionen Euro Risikokapital ein, unter anderem von Jaan Tallinn, einem der Mitgründer von Skype. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 30 bis 40 Mitarbeiter.

Aufmerksamkeit erhielt die App unter anderem 2017 beim TechCrunch Disrupt als vielversprechendes Startup sowie durch eine Nennung von Fast Company unter den „Most Innovative Education Companies”. Mit über zwei Millionen registrierten Nutzern weltweit gehört Lingvist zwar nicht zu den ganz großen Namen der Branche, hat sich in seiner Nische aber klar etabliert.

Datenschutz und Sicherheit

✓ DSGVO-konform: Als EU-Unternehmen mit Sitz in Estland unterliegt Lingvist der europäischen Datenschutz-Grundverordnung.

Als EU-Unternehmen mit Sitz in Estland unterliegt Lingvist der europäischen Datenschutz-Grundverordnung. ✓ SSL-Verschlüsselung: Sämtliche Datenübertragungen laufen verschlüsselt.

Sämtliche Datenübertragungen laufen verschlüsselt. ✓ Sichere Zahlungsabwicklung: Zahlungen laufen über PCI-DSS-zertifizierte Anbieter wie Stripe und die App Stores.

Zahlungen laufen über PCI-DSS-zertifizierte Anbieter wie Stripe und die App Stores. ✓ Kein Weiterverkauf von Nutzerdaten: Laut Datenschutzerklärung gibt Lingvist persönliche Daten nicht an Dritte weiter.

Laut Datenschutzerklärung gibt Lingvist persönliche Daten nicht an Dritte weiter. ✓ Account-Löschung möglich: Auf Anfrage lässt sich der Account samt aller Daten vollständig löschen.

Wie transparent sind die Kosten?

Die Preisstruktur selbst ist übersichtlich: Monats- und Jahrespreise stehen klar einsehbar auf der Website. Ein wiederkehrender Kritikpunkt in den Lingvist Erfahrungen auf Trustpilot betrifft dagegen die Kündigung – mehrere Nutzer berichten, den Kündigungsbutton nicht sofort gefunden oder mehrfach den Support kontaktiert zu haben. Kein Ausschlusskriterium, aber ein Punkt mit klarem Verbesserungsbedarf.

⚠️ Automatische Verlängerung: Dein Abo verlängert sich automatisch – monatlich bei einem Monatsabo, jährlich bei einem Jahresabo. Kündige mindestens 24 Stunden vor dem Verlängerungsdatum. Bei App-Store-Käufen funktioniert das ausschließlich über die jeweilige Store-Einstellung, nicht über Lingvist direkt.

Anmeldung & Profilerstellung

So gelingt die Anmeldung bei Lingvist

Der Registrierungsprozess ist bewusst schlank gehalten – passend zum minimalistischen Charakter der App:

Website oder App öffnen: Rufe lingvist.com auf oder lade die App im App Store beziehungsweise Play Store herunter. Registrieren: Melde dich per E-Mail, Google-Konto oder Apple-ID an. Sprachen wählen: Lege deine Ausgangssprache (z. B. Deutsch) und deine Zielsprache fest. Einstufungstest starten: Der adaptive Test legt dir Lückensätze vor und ermittelt so dein aktuelles Niveau. Ergebnis ansehen: Lingvist zeigt dir binnen Minuten, wie viele Wörter du bereits beherrschst. Lernplan starten: Ab sofort bekommst du individuell zugeschnittene Vokabelübungen vorgelegt. Optional: Premium aktivieren: Entscheide, ob du direkt upgradest oder erst die kostenlose Version testest.

Zeitaufwand: Unter drei Minuten bis zur ersten Übung, den Einstufungstest eingerechnet.

So holst du das meiste aus deinem Lernfortschritt

📌 Einstufungstest ehrlich absolvieren: Raten bringt nichts – der Algorithmus kalibriert sich an deinen tatsächlichen Antworten.

Raten bringt nichts – der Algorithmus kalibriert sich an deinen tatsächlichen Antworten. 📌 Tägliches Lernziel festlegen: Zehn Minuten reichen – Konsistenz schlägt Marathonsitzungen, die du nach einer Woche aufgibst.

Zehn Minuten reichen – Konsistenz schlägt Marathonsitzungen, die du nach einer Woche aufgibst. 📌 Custom Courses nutzen: Lade eigene Vokabellisten aus Sprachkurs, Lehrbuch oder Berufsalltag hoch.

Lade eigene Vokabellisten aus Sprachkurs, Lehrbuch oder Berufsalltag hoch. 📌 Premium über die Website kaufen: Spart dir den App-Store-Aufschlag – bei einem Jahresabo schnell 15 bis 20 Euro Unterschied.

Spart dir den App-Store-Aufschlag – bei einem Jahresabo schnell 15 bis 20 Euro Unterschied. 📌 Statistiken regelmäßig prüfen: Die Fortschrittsanalyse zeigt dir, welche Wörter sitzen und wo noch Lücken bleiben.

Die Fortschrittsanalyse zeigt dir, welche Wörter sitzen und wo noch Lücken bleiben. 📌 Lingvist als Ergänzung denken: Kombiniere die App mit einem Sprachkurs, Podcast oder Tandempartner für die besten Ergebnisse.

Lernmethodik & Features

Wie funktioniert das Lernen bei Lingvist konkret?

Lingvist setzt konsequent auf ein einziges Prinzip: Active Recall kombiniert mit Spaced Repetition, verstärkt durch maschinelles Lernen. Statt dir Vokabeln passiv vorzulegen, zwingt dich die App, jedes Wort aktiv aus dem Gedächtnis abzurufen – eintippen statt anklicken. Anstrengender als Multiple Choice, aber nachweislich wirksamer für die Verankerung im Langzeitgedächtnis.

Ein typischer Lingvist-Lückensatz: Du tippst das fehlende Wort selbst ein, der Algorithmus berechnet danach den optimalen Wiederholungszeitpunkt.

Im Hintergrund analysiert der Algorithmus dein Antwortverhalten in Echtzeit: Wie schnell reagierst du? Welche Wortarten bereiten dir Schwierigkeiten? Welche Wörter verwechselst du regelmäßig? Aus diesen Datenpunkten entsteht ein individuelles Lernprofil, das die Reihenfolge und Häufigkeit der Wiederholungen laufend anpasst.

Typischer Lektionsablauf:

Satz erscheint: Ein Satz in der Zielsprache mit einer Lücke wird angezeigt. Wort eintippen: Du gibst das fehlende Wort ein – ohne Auswahlhilfe. Sofortiges Feedback: Richtig → größerer Wiederholungsabstand. Falsch → Lösung erscheint, kürzerer Abstand bis zur nächsten Abfrage. Kontexthilfe bei Bedarf: Übersetzung, Audio-Aussprache und ergänzende Grammatikhinweise lassen sich einblenden. Session-Ende: Nach 10 bis 15 Minuten zeigt dir Lingvist eine Zusammenfassung: gelernte Wörter, Trefferquote, bekannte versus neue Vokabeln.

Gamification? Nahezu nicht vorhanden. Kein Punktesystem wie bei Duolingo, keine Avatare, keine Levels, keine Bestenlisten gegen andere Nutzer. Du siehst lediglich einen Fortschrittsbalken und deine Lernstatistiken. Für zielorientierte Lerner ist das befreiend – pures Training ohne Ablenkung. Für alle, die spielerische Motivation brauchen, wird es auf Dauer zu trocken. Ein Streak-System wurde zeitweise getestet, spielt aber keine zentrale Rolle im Konzept.

Diese Features stechen besonders hervor

1. Custom Courses: eigene Vokabellisten trainieren

Das mit Abstand stärkste Premium-Feature. Du lädst eigene Wortlisten hoch oder lässt sie direkt aus einem Text generieren: Hast du einen englischen Fachartikel für die Arbeit, den du verstehen musst? Hochladen genügt – Lingvist extrahiert relevante Vokabeln automatisch und integriert sie in dein persönliches Spaced-Repetition-System. Für Studierende, Berufstätige mit Fachterminologie und alle, die parallel einen klassischen Sprachkurs besuchen und dessen Vokabular vertiefen wollen, ist das ein echter Mehrwert, den viele Wettbewerber in dieser Form nicht bieten.

2. Adaptiver Einstufungstest

Beim ersten Start ermittelt Lingvist binnen weniger Minuten, welche Wörter du bereits beherrschst. Du musst dich nicht erst durch hunderte Anfängervokabeln quälen, um zum eigentlich relevanten Teil zu kommen – ein spürbarer Unterschied zu Apps, die jeden Nutzer bei Lektion eins starten lassen.

3. Detaillierte Lernstatistiken

Anzahl gelernter Wörter, Trefferquote, tägliche Lernzeit, Langzeit-Behaltensrate – Lingvist schlüsselt dein Lernverhalten in beeindruckender Tiefe auf. Du siehst nicht nur, was du gelernt hast, sondern auch, wie stabil es tatsächlich sitzt, und kannst gezielt Schwachstellen angehen.

4. Kontextbezogene Grammatik-Hinweise

Einen separaten Grammatikkurs bietet Lingvist zwar nicht, aber zu vielen Wörtern gibt es passende Grammatik-Tipps im Kontext. Musst du beispielsweise ein Verb in einer bestimmten Zeitform eintippen, erklärt dir ein Hinweis, warum genau diese Form gefragt ist – kein Ersatz für systematisches Grammatiklernen, aber eine nützliche Brücke.

5. Offline-Modus (Premium)

Vokabelsets lassen sich herunterladen und auch ohne Internetverbindung lernen – praktisch für Pendler, Flugreisen oder Regionen mit schwachem Netz. Die Synchronisierung läuft automatisch, sobald wieder eine Verbindung besteht.

Welche Sprachen bietet Lingvist an?

Ab Deutsch als Ausgangssprache stehen dir bei Lingvist aktuell genau vier Sprachen zur Verfügung:

🇬🇧 Englisch – der umfangreichste und ausgereifteste Kurs, rund 5.000 Wörter

🇫🇷 Französisch – solider Kurs mit guten Beispielsätzen, rund 5.000 Wörter

🇪🇸 Spanisch – guter Umfang, ebenfalls rund 5.000 Wörter

🇷🇺 Russisch – schmalerer Kurs mit weniger Kontextbeispielen, rund 3.000 Wörter

Wechselst du die Ausgangssprache auf Englisch, kommen zusätzlich Estnisch und Deutsch hinzu – der Kernkatalog bleibt aber insgesamt schmal. Qualitätsunterschiede sind spürbar: Englisch und Französisch wirken deutlich ausgereifter als Russisch. Erreichbare Niveaus liegen bei allen vier Sprachen zwischen A1 und maximal B2 – rein auf den Wortschatz bezogen.

⚠️ Nur 4 Sprachen ab Deutsch: Im Vergleich zu Konkurrenten wie Mondly (40+ Sprachen), Babbel (14 Sprachen) oder Rosetta Stone (25 Sprachen) ist die Auswahl bei Lingvist stark begrenzt. Willst du Italienisch, Portugiesisch, Japanisch oder eine andere Sprache lernen, ist Lingvist schlicht keine Option – dann führt kein Weg an einer Alternative vorbei.

Die Lingvist App im Detail

Vorteile der App:

✅ Minimalistisches, ablenkungsfreies Design – ideal für fokussiertes Lernen

✅ Schnelle Ladezeiten ohne spürbare Verzögerung zwischen den Karten

✅ Offline-Modus im Premium-Abo

✅ Nahtlose Synchronisierung zwischen App und Webversion

✅ Push-Benachrichtigungen als Lern-Erinnerung

Nachteile der App:

❌ Kein Dark Mode

❌ Vereinzelt Bugs bei der Texteingabe auf älteren Android-Geräten

❌ Höhere Preise beim Kauf über die App Stores

❌ Kündigung innerhalb der App nicht immer intuitiv

Bewertungen: iOS App Store ⭐ 4,6 · Android Play Store ⭐ 4,4

⚠️ Tipp: Kaufe dein Lingvist-Abo grundsätzlich über die Website statt über den App Store. Du sparst bis zu 30 % und kannst die App trotzdem ganz normal mit demselben Konto nutzen.

Lingvist im Vergleich

Lingvist besetzt eine spezielle Nische: KI-gestütztes Vokabeltraining statt kompletter Sprachkurs. Die direkten Vergleichsmaßstäbe sind deshalb weniger die großen Allrounder als vielmehr andere spezialisierte Vokabel-Tools. Zur Einordnung zunächst der Blick auf zwei populäre Komplettkurse:

Lingvist Babbel Mondly Lingoda Preis ab (Jahresabo) ca. 79,99 €/Jahr ca. 107,88 €/Jahr ca. 62,32 €/Jahr variabel* Sprachen 4 (ab Deutsch) 14 40+ 6 Lernmethode KI-Vokabeltrainer (Spaced Repetition) Strukturierte Kurse mit Grammatik Gamifizierte Lektionen Live-Gruppenunterricht Kostenlos nutzbar Ja (stark eingeschränkt) Erste Lektion gratis Teilweise Nein** Sprechtraining ❌ Teilweise Teilweise (Chatbot) ✅ Bis C1/C2-Niveau ❌ (max. B2 Wortschatz) Teilweise (B2) ❌ (max. B2) ✅ (C1)

* Lingoda: Preis variiert je nach Paket, Gruppenunterricht ab ca. 65 €/Monat. ** Lingoda bietet gelegentlich kostenlose Probestunden an.

Alternativen zu Lingvist im Direktvergleich

Wenn dir der Wortschatz-Fokus von Lingvist grundsätzlich zusagt, du aber mehr Sprachenauswahl, mehr Übungsvielfalt oder ein anderes Preismodell suchst, lohnt sich der Blick auf diese vier Vokabeltrainer:

Anki ist der Klassiker unter den Spaced-Repetition-Tools: eine quelloffene, extrem anpassbare Karteikarten-App, die auf dem bewährten SM-2-Algorithmus basiert. Anki kostet auf Desktop und Android nichts, lediglich die iOS-App verlangt einen einmaligen Kaufpreis. Der Haken: Du musst deine Karteikarten meist selbst erstellen oder aus der Community importieren – vorgefertigte, didaktisch aufbereitete Kurse wie bei Lingvist fehlen. Die richtige Wahl für technisch versierte Lerner, die maximale Kontrolle über ihr Kartenset wollen.

Clozemaster verfolgt ein ähnliches Lückentext-Prinzip wie Lingvist, bietet aber eine riesige Datenbank an Beispielsätzen für deutlich mehr Sprachkombinationen – auch für seltenere Sprachen. Punkte, Levels und Bestenlisten sorgen zusätzlich für spielerische Motivation, die bei Lingvist komplett fehlt. Für wen besser: Lerner, die Gamification schätzen und mehr als vier Zielsprachen offenhalten wollen.

Memrise kombiniert Spaced Repetition mit kurzen Videoclips echter Muttersprachler und einer stark community-getriebenen Kursbibliothek. Das macht das Vokabellernen kontextreicher und lebendiger als bei Lingvist, deckt dafür aber tendenziell weniger systematisch den kompletten Grundwortschatz ab. Für wen besser: Lerner, die Aussprache und authentischen Sprachklang von Anfang an mittrainieren wollen.

MosaLingua ist der wohl direkteste Konkurrent: ebenfalls auf Spaced Repetition spezialisiert, aber mit breiterem Funktionsumfang – zusätzlich Dialoge, Hörverständnisübungen und optional sogar Live-Unterricht mit echten Lehrkräften. Elf Sprachen ab Deutsch, Jahresabo ab rund 71,90 €. Für wen besser: alle, die neben dem Vokabeltraining zusätzlich Hörverständnis und etwas Konversation trainieren wollen, ohne gleich zu einem kompletten Sprachkurs zu wechseln.

Lingvist kündigen: wichtige Hinweise

Alle Lingvist-Abos verlängern sich automatisch – egal ob Monats- oder Jahresabo. Kündigst du nicht rechtzeitig, wird der volle Betrag erneut abgebucht. Welcher Kündigungsweg für dich gilt, hängt davon ab, wo du ursprünglich gebucht hast:

1. Kauf über die Lingvist-Website

Logge dich auf lingvist.com in deinen Account ein. Klicke auf dein Profilbild → „Einstellungen” → „Abo”. Wähle „Abo kündigen” beziehungsweise „Automatische Verlängerung deaktivieren”. Bestätige die Kündigung, falls per E-Mail-Link erforderlich. Bewahre die Bestätigungsmail als Nachweis auf.

2. Kauf über iOS (Apple)

Öffne die „Einstellungen”-App auf deinem iPhone oder iPad. Tippe oben auf deinen Namen → „Abonnements”. Wähle „Lingvist” aus deiner Liste aktiver Abos. Tippe auf „Abo kündigen” und bestätige. Das Abo bleibt bis zum Ende des laufenden Abrechnungszeitraums aktiv.

3. Kauf über Android (Google Play)

Öffne die Google-Play-Store-App auf deinem Android-Gerät. Tippe auf dein Profilbild → „Zahlungen & Abos” → „Abos”. Wähle „Lingvist” aus. Tippe auf „Abo kündigen” und folge den Anweisungen. Du erhältst eine Bestätigung per E-Mail von Google.

⚠️ Automatische Verlängerung: Kündige mindestens 24 Stunden vor dem nächsten Verlängerungsdatum. Bei App-Store-Abos reicht eine Kündigung innerhalb der Lingvist-App nicht aus – nutze zwingend die Geräteeinstellungen oder den jeweiligen Store.

⚠️ Account löschen ist nicht dasselbe wie Kündigen: Löschst du deinen Lingvist-Account, gehen alle Lerndaten unwiderruflich verloren – dein Abo kann aber trotzdem weiterlaufen und abgebucht werden, vor allem bei App-Store-Käufen. Kündige deshalb immer zuerst das Abo und lösche den Account erst danach, wenn du sicher bist, die Lernfortschritte nicht mehr zu brauchen.

Lingvist im Test: unser Fazit

Lingvist macht eine einzige Sache – und die konsequent gut: Vokabeln effizient und dauerhaft im Langzeitgedächtnis verankern. Der KI-gestützte Algorithmus gehört zu den stärksten am Markt für Spaced Repetition, und wer bereits Grundkenntnisse mitbringt, kommt in kurzen täglichen Sessions spürbar voran. Für rund 6,66 € im Monat im Jahresabo bekommst du damit ein fokussiertes, wissenschaftlich fundiertes Werkzeug für genau einen Zweck.

Die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

✅ KI-basierter Spaced-Repetition-Algorithmus – einer der effizientesten am Markt

✅ Zehn Minuten am Tag reichen für messbaren Fortschritt

✅ Custom Courses für individuelles Vokabeltraining in Beruf und Studium

✅ Aufgeräumte, ablenkungsfreie Benutzeroberfläche

❌ Nur 4 Sprachen ab Deutsch – deutlich weniger Auswahl als bei Mondly oder Babbel

❌ Keine Grammatiklektionen, keine Sprechübungen, keine Dialoge

❌ Monotone Übungsform – fast ausschließlich Lückentext

❌ Kündigungsprozess laut Nutzerkritik verbesserungswürdig

Für wen sich Lingvist lohnt: vor allem für fortgeschrittene Anfänger und Mittelstufen-Lerner (A2–B2), die gezielt ihren Wortschatz in Englisch, Französisch, Spanisch oder Russisch ausbauen wollen, sowie für Berufstätige mit wenig Zeit, die ein effizientes Vokabel-Workout suchen – besonders in Kombination mit einem bestehenden Sprachkurs oder Tandempartner.

Wann eine Alternative sinnvoller ist: Suchst du einen vollständigen Sprachkurs mit Grammatik, Dialogen und Sprechtraining, bist du bei Babbel oder Lingoda besser aufgehoben. Willst du gezielt sprechen üben, führt der Weg eher über Preply oder einen Tandempartner. Und wer eine der vier verfügbaren Sprachen bereits ausgeschöpft hat oder eine ganz andere Sprache lernen will, findet in Mondly, Memrise, Clozemaster oder MosaLingua naheliegende Ausweichmöglichkeiten.

Abschließende Bewertung: Als KI-Vokabeltrainer spielt Lingvist in der Oberliga – als kompletter Sprachkurs-Ersatz taugt die App bewusst nicht. Wer das verinnerlicht, bekommt ein fokussiertes, wissenschaftlich fundiertes Werkzeug, das den Wortschatz schneller aufbaut als die meisten klassischen Methoden. ⭐⭐⭐⭐ (4 von 5 Sternen)

Häufig gestellte Fragen zu Lingvist

Was ist Lingvist und wie funktioniert die App? Lingvist ist ein KI-gestützter Vokabeltrainer aus Estland, der auf Spaced Repetition und aktivem Abrufen aus dem Gedächtnis setzt. Du füllst Lücken in echten Beispielsätzen, indem du das fehlende Wort selbst eintippst – der Algorithmus merkt sich, welche Wörter du fast vergessen hättest, und zeigt sie dir genau zum richtigen Zeitpunkt wieder. Die App konzentriert sich ausschließlich auf den Wortschatz, nicht auf Grammatik oder Sprechtraining. Für wen eignet sich Lingvist am besten? Am meisten profitieren Lerner mit Grundkenntnissen ab Niveau A2, die gezielt und effizient ihren Wortschatz erweitern wollen. Auch Berufstätige mit wenig Zeit kommen mit zehn Minuten am Tag gut voran. Weniger geeignet ist Lingvist für absolute Anfänger ohne jede Vorkenntnis sowie für alle, die vor allem Sprechen und Grammatik üben möchten. Was kostet Lingvist im Jahr 2026? Die Basisversion ist dauerhaft kostenlos, aber auf rund 10 bis 20 neue Wörter pro Tag beschränkt. Premium kostet im Monatsabo ca. 9,99 € und im Jahresabo umgerechnet ca. 6,66 € pro Monat (ca. 79,99 € im Jahr). Buchst du über den Apple App Store oder Google Play Store, zahlst du bis zu 30 % mehr als direkt über die Lingvist-Website. Welche Sprachen kann ich mit Lingvist lernen? Ab Deutsch als Ausgangssprache stehen dir vier Sprachen zur Verfügung: Englisch, Französisch, Spanisch und Russisch. Damit ist die Auswahl deutlich kleiner als bei Mondly mit über 40 oder Babbel mit 14 Sprachen. Wer eine andere Sprache lernen möchte, muss zu einer Alternative wechseln. Reicht Lingvist als alleiniger Sprachkurs aus? Nein. Lingvist deckt ausschließlich den Wortschatz bis maximal Niveau B2 ab und bietet weder Grammatiklektionen noch Sprechübungen, Dialoge oder Live-Unterricht. Für einen vollständigen Sprachkurs eignen sich Anbieter wie Babbel oder Lingoda deutlich besser – Lingvist funktioniert am effektivsten als gezielte Ergänzung dazu. Wie kündige ich mein Lingvist-Abo? Das hängt vom Kaufweg ab. Über die Website kündigst du nach dem Login in den Kontoeinstellungen unter „Abo”. Bei einem Kauf über Apple kündigst du in den iPhone-Einstellungen unter „Abonnements”, bei Android über den Google Play Store unter „Zahlungen & Abos”. Wichtig: Kündige mindestens 24 Stunden vor dem Verlängerungsdatum, da sich alle Abos automatisch verlängern. Gibt es bei Lingvist eine Geld-zurück-Garantie? Eine offizielle Geld-zurück-Garantie bietet Lingvist nicht an. Bei einem Kauf über die App Stores gelten stattdessen die jeweiligen Rückgaberichtlinien von Apple (14 Tage) beziehungsweise Google (48 Stunden). Die kostenlose Basisversion lässt sich dagegen dauerhaft und unbegrenzt nutzen, wenn auch mit deutlichen Einschränkungen bei der täglichen Wortanzahl. Was sind Custom Courses bei Lingvist? Custom Courses sind ein Premium-Feature, mit dem du eigene Vokabellisten hochlädst oder direkt aus einem Text generieren lässt. Das eignet sich besonders für Berufstätige mit Fachvokabular oder für Studierende, die Begriffe aus dem eigenen Kurs einpflegen wollen. Der Algorithmus integriert die eigenen Wörter automatisch in dein persönliches Wiederholungssystem.