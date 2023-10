Tina Thaler könnte sich laut Polizei in einem hilflosen Zustand befinden. „Wenn eine Frau nicht mehr aufgefunden wird oder als vermisst gilt und kein Kontakt zu anderen besteht, dann geht man davon aus, dass die Frau möglicherweise in einem hilflosen Zustand ist. Da appellieren wir an die Medien und an die Bevölkerung, zu helfen“, so ein Sprecher zu RTL.

