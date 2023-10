Bombenfund rettet Hund in Köln vermutlich das Leben

Mitarbeiter der Stadt bereiten die Evakuierung vor. 2.500 Anwohner müssen wegen der Entschärfung der Weltkriegsbombe aus ihren Wohnungen in der Kölner Innenstadt. Bei ihrem Rundgang stoßen die Mitarbeiter der Stadt plötzlich auf einen in einem Auto eingeschlossenen Hund. Das Wageninnere hatte sich in der Sonne aufgeheizt. Mitarbeiter des Kölner Ordnungsamtes schlagen kurzum die Scheiben des Wagens ein, befreien den Hund.

„Nach einer großen Schüssel voller Wasser kehrten die Lebensgeister zurück“, schreibt die Stadt. Die Hundebesitzerin kehrt kurze Zeit später zurück. Sie hatte die Hitze im Oktober falsch eingeschätzt – und sich bei den Rettern für die Hilfe bedankt! „Die Temperaturen hätten für den Hund tödlich enden können“, sagt die Stadt Köln