Bereits am 01.Oktober sind die vier Geschwister im Alter von fünf bis zwölf Jahren auf dem Spielplatz Kahlenberg in Buchholz unterwegs. Gegen 14 Uhr kommt ein Mann auf den Spielplatz, der sich dort in den vergangenen Monaten immer wieder aufgehalten und mit den Kindern gespielt habe. Doch dieses Mal bleibt es nicht beim harmlosen Spielen.

Laut den Erzählungen des Brudes nimmt der Fremde die Schwester (7) an die Hand und verlässt mit ihr den Spielplatz. Der Bruder reagiert blitzschnell: Ohne zu zögern, ruft er mit dem Handy seinen Vater an. Dieser fährt sofort mit dem Fahrrad in Richtung Spielplatz. Zum Glück trifft er wenige hundert Meter vom Spielplatz entfernt auf den fremden Mann und seine Tochter. Schnell nimmt er die Siebenjährige an sich, fährt mit ihr nachhause und informiert von dort die Polizei.