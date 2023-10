Die Mitarbeiterin des Supermarktes bestätigt den Vorfall so ähnlich gegenüber der Bild. Sie habe Riham B. darauf hingewiesen, dass es verboten sei, im Geschäft ein Getränk zu öffnen und zu trinken. Dann soll die junge Frau ihr Flüssigkeit ins Gesicht gespritzt haben und dann sei sie geschlagen worden, so die Verkäuferin. Die Folge: Anzeige und Hausverbot.

Die Wittmunder selbst sind fassungslos, was in ihrem kleinen Ort passiert. „Schon asozial. Wenn man das so aus Großstädten oder so hört, dann ist es noch mal was anderes“, erzählt eine Anwohnerin. Ein anderer meint, das sei schon echt bodenlos.