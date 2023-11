Es kommt, wie es kommen muss: Jaqueline geht es gegen 17 Uhr auf einmal nicht gut und sie ahnt, dass es jetzt mit der Geburt losgeht. Und Sascha? Der ruft bei der Wiener Berufsrettung an und wird dank der Anweisungen am Telefon zum Geburtshelfer. So erblickt wenig später Jaquelines Sohn Felix auf der Couch von Sascha das Licht der Welt. Und wie es sich gehört, ist er auch später im Krankenhaus an der Seite von der jungen Mutter und ihrem Baby. Na, wenn das mal keine guten Zeichen für eine gemeinsame Zukunft sind... (dka)