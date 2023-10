Geburts-Playlisten im Check: Diese Songs hören die meisten Mütter im Kreißsaal

Der beliebteste Song sei demnach „Better Together“ von Jack Johnson aus dem Jahr 2005. Er erschien in mehr als der Hälfte der untersuchten Playlists. Auf der Musikplattform wurde er außerdem 460.197.498 Mal angehört.

„I Won't Give You Up“ von Jason Mraz aus dem Jahr 2012 sei der Analyse nach zu urteilen in 26 der Wiedergabelisten aufgetaucht und Adele mit „Make You Feel My Love“ in 25 Playlisten. Ed Sheeran schafft es mit seinem Song „Thinking Out Loud“ auf Platz fünf und mit „Perfect“ auf Platz zehn der beliebtesten musikalischen Geburtshelfer.

Lese-Tipp: Angelo Kelly: So musikalisch sind seine Kids