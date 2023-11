Zurück zum Fall: Ermittler stellen damals fest: Cornelia Pfau hatte vor ihrem Tod noch sexuellen Kontakt mit einem Mann. Wer dieser ominöse Mann ist – unklar. Zuletzt gesehen wurde sie damals gegen 23 Uhr in Freiburg-Haslach in der Opfinger Straße in der Nähe einer Gaststätte Richtung Bushaltestelle Rankackerweg. Der Fundort bei Ebringen-Talhausen liegt etwa acht Kilometer entfernt. Außerdem geben Zeugen an, sie noch auf dem Schönberg bei Ebringen gesehen zu haben. Sie soll dann in ein helles Auto gestiegen sein, sagt ihre Tochter. Laut Zeugenaussagen schien es so, als würde sie den Fahrer kennen. Wer sie am Rande des Forstweges ablegte, ist bis heute unklar. „Fakt ist jedoch: Meine Mutter wurde erwürgt“, sagt Natascha Pfau im Video.

Natascha ist damals sechs Jahre alt, als sie vom Tod ihrer Mutter erfährt. Zu dem Zeitpunkt leben ihre Eltern getrennt. Natascha ist da bei ihrer Oma, bis heute die wohl wichtigste Bezugsperson, zu Besuch. „Meine Oma hat mir dann erzählt, dass meine Mutter einen Unfall hatte. Ich hab aber sofort gewusst, dass das kein normaler Verkehrsunfall oder so war. Ich hab einfach geahnt, dass etwas Schreckliches passiert ist“, erzählt sie. Einen konkreten Anhaltspunkt habe es dafür nicht gegeben, es sei eher „ein Gefühl“ gewesen, erzählt sie im Interview.

Schon als Sechsjährige weiß sie, dass ihre Mutter häufig Probleme hatte. „Wir haben oft den Wohnort gewechselt. Gewalt, Streit, Alkohol aber auch Drogen haben in ihrem Leben eine große Rolle gespielt“, sagt Natascha. Ihr selbst gegenüber sei sie aber nicht handgreiflich geworden. „Wenn meine Mutter nüchtern war, dann war sie eine großartige Mama. Eine, die mit mir durch die Straßen bummeln gegangen ist, mir ab und zu auch eine kleine Freude gemacht hat. Wir haben zusammen Musik gemacht, manchmal hat sie einfach mit zwei Löffeln oder so im Takt geschlagen. Sie war sehr musikalisch und auch sehr tierlieb“, erinnert sich Natascha, die selbst Katzen zuhause hat und auch Gitarre spielt.