Aktenzeichen XY ... ungelöst

Mit ihren jungen 22 Jahren ist Claudia Obermeier bereits Pächterin einer Gaststätte namens „Floraheim“. Dort verbringt sie am 24. August zusammen mit ihrem Ehemann und Bekannten den Abend und besucht das zu dieser Zeit stattfindende Blumenfest. Gegen 2 Uhr nachts macht sie sich schließlich alleine auf den Heimweg von Röthenbach an der Pegnitz in das benachbarte Renzenhof. Doch zuhause kommt sie niemals an. Stattdessen findet ein Spaziergänger am nächsten Tag Claudias Leiche. Ein Obduktionsbericht wird später zeigen, dass sie erwürgt wurde.

Interessant: Auf der Suche nach Claudias Mörder gerät im Laufe der Jahre ihr damaliger Ehemann ins Visier der Ermittler. 1998 wird er jedoch vor Gericht freigesprochen, da es zu wenige Beweise gegen ihn gibt.