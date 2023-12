Er donnert mit Vollgas in ein anderes Auto.

In Kalifornien am Long Beach in Los Angeles kommt es zu einem dramatischen Unfall. Erst klaut ein Mann ein Auto, gerät dann in einer Verkehrskontrolle und flieht. Ungebremst rast er an einer Kreuzung in einen Pick-up, woraufhin die Wagen gegen eine Ampel krachen – mit fatalen Folgen. Im Video seht ihr die tragischen Bilder und erfahrt, wie es dem Opfer geht. (kko)

