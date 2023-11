Unfall beim Fischen: Junge (14) schießt sich Harpune durch den Kopf

„Plötzlich pralle der Speer zurück in sein Gesicht“

Chayathorn Thankrathok geht mit seinen Freunden an einem Kanal fischen. Die Jungs haben eine Harpune dabei. In ihrer Heimatprovinz Nakhon Ratchasima im Süden Thailands ein ganz normales Werkzeug. Doch der 14-Jährige verfehlt den Fisch. Die Harpune prallt gegen einen Felsen und donnert dann zurück in sein Gesicht. So beschreibt es einer seiner Freunde gegenüber lokalen Medien. Trotzdem darf man Chayathorn wohl einen Glückspilz nennen.

RTL.de ist jetzt auch bei Whatsapp – HIER direkt ausprobieren!