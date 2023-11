Bei ihrer Frauenärztin muss Sahand darauf drängen, dass ihre Brust via Ultraschall untersucht wird. Im Brustzentrum erhält sie dann im Januar dieses Jahres die Bestätigung: Sie liegt richtig. Es ist tatsächlich Brustkrebs. Sahand erklärt: „Ich hatte einen nicht-hormonellen, hochaggressiven Brustkrebs. Also die schlechteste Prognose überhaupt.“

Als wäre das nicht schon schlimm genug, entdecken die Ärzte, als Pashazadeh im Februar 2023 einmal komplett durchleuchtet wird, Metastasen oberhalb der Brust: „Beim Spezialisten wurde mir eine Probe entnommen. Es war schnell klar, dass diese etwa sieben Zentimeter großen Wucherungen nichts mit dem Brustkrebs zu tun haben“, erklärt sie. Als würde eine Krebs-Diagnose nicht reichen, hat sie jetzt auch noch Lymphdrüsenkrebs. Und zwar im vierten, sprich so gut wie im Endstadium. Es muss dringend gehandelt werden.

„Der Lymphdrüsenkrebs wurde zwar später entdeckt, hatte aber eine höhere Priorität. Ich brauchte sofort eine Chemotherapie, denn auch wenn der Tumor in der Brust gefährlich ist, muss das Lymphom zuerst weg. Denn wenn das einmal ins lymphatische System gerät, kann es sich zu schnell ausbreiten und im schlimmsten Fall alle Organe übernehmen“, erklärt Pashazadeh. „Dieser Krebs war es auch, der mich so erschöpft hat.“

Ende April 2023 wird ihr Brust-Tumor inklusive aller Brustdrüsen entfernt. Im Mai 2023 geht Sahands erste Chemotherapie los: „Mir wurde ein Port eingesetzt, über denen die Infusionen liefen.“

Auch hier gibt es Komplikationen: „Ich wäre fast an dem Port gestorben – und nicht an einer der zwei Krebserkrankungen. Das muss man sich mal überlegen. Es war so, dass der 18 Zentimeter lange Schlauch vom Port, der festgenäht werden muss, abgegangen und in Richtung Herz gerutscht ist. Dort wickelte er sich fest und ich habe Herz-Rhythmusstörungen bekommen. Ich schwebte sieben Wochen unwissentlich in Lebensgefahr, weil das unerkannt blieb. Es grenzt an ein Wunder, dass nichts passiert ist.“

Pashazadehs große Kritik: „Ich musste auch hier wieder dafür kämpfen, dass die Ärzte sich das mal genauer ansehen. Ich habe ja gespürt, dass sich mein Herz gegen etwas wehrt. Aber ich habe mich nicht ernst genommen gefühlt.“

