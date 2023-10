Bis zu ein Jahr Wartezeit für einen Vorsorgetermin!

Tina E. erfühlt im Mai 2020 durch Zufall einen Knoten in ihrer Brust. Elf Tage später wird durch eine Mammographie Brustkrebs diagnostiziert. Es handelt sich um einen aggressiven Tumor, der durch den schnellen Termin zum Glück auch schnell behandelt wird. Doch ein so schneller Termin ist, gerade bei Vorsorgeuntersuchungen, eher unüblich. Hier warten Patientinnen mitunter bis zu einem Jahr. Woran das liegt und was Betroffene tun können.