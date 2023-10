Auffällig ist: Die Schüler sind für die Polizei keine Unbekannten! „Wir wissen, dass die Jugendlichen schon vorher kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten sind“, erklärt die Sprecherin. Was in der Vergangenheit passiert ist, wird aus Jugendschutzgründen nicht bekannt gegeben. Aber Sarah Siedschlag gibt an, dass die vorherigen Taten mit in die Ermittlungen einfließen. Die Jugendlichen haben russische, türkische und deutsch-türkische Staatsangehörigkeiten, sagt die Sprecherin außerdem.

Eine Passantin hatte den Toten am Donnerstagmorgen auf einer Wiese in Horn-Bad Meinberg im Kreis Lippe entdeckt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Detmold. Auch die Identität sei noch nicht zweifelsfrei geklärt, bei dem Toten soll es sich um einen Obdachlosen handeln, berichtet Radio Hochstift. Der Tote soll am Freitag obduziert werden. Wie der Tathergang abgelaufen ist, können die Beamten vorrausichtlich mit Hilfe des Videos ermitteln. Die Schüler werden nach dem Jugendstrafrecht behandelt. (kra/jsi mit dpa)

