Schon früh merkt Tina Earls, dass etwas an ihrer Nase nicht stimmt. 2012 geht sie wegen einer kleinen Wunde das erste Mal zum Arzt. Ihr wird gesagt, es sei nichts Ernstes. In den kommenden Monaten werden ihre Symptome schlimmer. Teile ihres Gesichts werden taub, sie hat einen andauernden Juckreiz und ein Geschwür an ihrer Nase wächst und wächst.

Erst, nachdem keine Medikamente und Antibiotika wirken und sie ihren Arzt wechselt, wird eine Biopsie gemacht. Das Ergebnis: Tina hat Nasenkrebs im zweiten Stadium. Sie ist geschockt.

„Ich habe fünf Kinder und Krebs mitten in meinem Gesicht. Es fühlte sich an, als wäre ein Verfallsdatum auf mein Gesicht gestempelt, ich dachte, dass Krebs gleichbedeutend mit dem Tod ist“, beschreibt Tina ihre Gedanken dem US-Nachrichtenmagazin Newsweek. Nasenkrebs ist sehr selten: In Deutschland erkrankt nur etwa einer von 200.000 Menschen daran.

