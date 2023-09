Mit ernster Miene betritt die Angeklagte am Morgen den Verhandlungssaal. Sie trägt einen dunklen Blazer und ein Halstuch, blickt konzentriert in ihre Unterlagen. Zu Verhandlungsbeginn richtet sie abschließende Worte ans Gericht. „Hohes Gericht, ich wollte niemanden töten und habe nicht absichtlich Informationen zurückgehalten", sagt die 52-Jährige. „Im Gegenteil: Ich wollte helfen."

Das Gericht allerdings hat „keinen Zweifel, dass Ihnen ein gravierender Fehler passiert ist", wie die Richterin in der Urteilsbegründung erläutert. „Dieser Fehler konnte unterlaufen, weil Sie im Laufe der Zeit ein Stück weit den Respekt vor diesen Arbeiten verloren haben." Weiter sagt die Richterin über die Apothekerin: „Sie galt als begrenzt eingearbeitet in der Rezeptur. Sie sagte, man müsse in der Rezeptur nur etwas zusammenmischen."

