Die Forderung ist schier unglaublich: Urlauber sollten den Park eigenhändig auf Vordermann bringen!

Familie Blechschmidt wollte in den Sommerferien eine entspannte Woche in einem Ferienpark in Holland verbringen. Doch bei Ankunft der Schock: Die Anlage ist verwahrlost, der See voller Matsch und Algen. RTL berichtete. Eine Entschädigung? Bislang Fehlanzeige! Vor Ort wollen wir uns selbst ein Bild von der Situation machen und den Veranstalter konfrontieren. Kommt endlich Bewegung in die Sache?