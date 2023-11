Die Bildschirme der Kabinen werden ausgeschaltet, Sürder und seine Begleiter dürfen anderen Passagieren nicht sagen, was sie wissen. „Der Landeanflug begann und es gab keine Durchsagen, es war wie ein Geisterflug“, sagt er. Am Boden angekommen, rollt die Maschine wie gewohnt an ein Gate, anschließend betreten indische Sicherheitskräfte den Flieger. Sürder: „Von unten kamen sie rein und sind an uns vorbeigelaufen. Dann haben sie den Mann aus dem Flugzeug herausgeholt, er ist auch widerstandslos mitgekommen und wirkte nicht mehr aggressiv.“ Und: Über Durchsagen erteilen die Flugbegleiter den Passagieren ein Mitfilm-Verbot. „Es war eine komische Situation, danach herrschte im ganzen Flieger Stille“, so Sürder. Weil die Bremsen erst abkühlen müssen, geht es erst mit Verspätung weiter nach Bangkok.

Inzwischen ist Sürder auf Ko Samui angekommen, im Urlaub will er sich jetzt von dem Anreise-Horror erholen. Doch das ist für den 38-Jährigen nicht so leicht. „Wenn ich an den Rückflug denke, bekomme ich ein ungutes Gefühl.“