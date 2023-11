Großer Ärger auf einem Lufthansa-Flug von München nach Bangkok!

Die Maschine mit der Flugnummer LH772 konnte am Mittwoch nicht nach Bangkok fliegen, sondern musste nach Delhi, in Indien, umgeleitet werden. Der Grund: Ein eskalierender Ehestreit an Bord. Der Streit des Paares hatte sich auf das ganze Flugzeug und die Passagiere auswirkt.

