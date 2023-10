Das ist passiert: Am Sonntag, 22. Oktober, startet der Flug 2059 der Alaska-Airlines-Tochter „Horizon Air“ von Everett (Washington) nach San Francisco (Kalifornien). Auf dem Klappsitz im Cockpitt reist ein Pilot mit, der jedoch an diesem Tag außer Dienst ist. Plötzlich soll der Mann versucht haben, den Betrieb der Triebwerke zu stören, teilte die Airline mit. Es habe eine „glaubwürdige Sicherheitsbedrohung“ gegeben, heißt es später in einem Statement. Pilot und Co-Pilot der Maschine können den Mann schließlich stoppen – das Flugzeug wird zum Portland International Airport umgeleitet und der Pilot wegen Mordversuchs in 83 Fällen verhaftet.

Die heftigen Vorwürfe – für die Ehefrau des angeklagten Piloten und den Rest der Familie ist das offenbar ein Schock. Dennoch stehen sie unterstützend hinter ihm, berichtet das Nachrichtenportal The Oregonian. Ihr Ehemann habe „niemals wissentlich versucht, jemanden auf dem Flug zu verletzen“, sagt die Frau des Angeklagten. Und weiter: „Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber er war es einfach nicht." Am Donnerstag begleitete sie ihren Mann bei seiner ersten Anhörung vor dem Bundesgericht in Portland, Oregon. Dort plädierte dieser offenbar auf nicht schuldig, heißt es in dem Medienbericht.