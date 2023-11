Für den bunten Moos-Adventskranz benötigt ihr:

Moos (7 Euro)

Kerzen (5 Euro)

Ständer (2 Euro)

Ein Tablett oder Teller, den Sie schon haben

In Summe macht das 14 Euro

Ein Adventskranz für alle, bei denen es schnell gehen soll! Einfach ein Tablett oder einen Teller aus der Küche nehmen und die Adventskerzen darauf verteilen. Modern ist gerade der Mix aus Stumpen- und Stabkerzen – dabei können sowohl große als auch kleine Versionen gemixt werden. Anschließend zum Islandmoos greifen und ihn um die Kerzen herum zu fluffigen Hügeln anordnen.

Lese-Tipp: Jetzt im RTL-Quiz! Wie grün ist euer Daumen wirklich? Zimmerpflanzen-Skills testen und individuelle Tipps bekommen!

Tipp: Gerade im Trend sind bunte und knallige Farben. Also kann sich auch bei dem Moos in der Farbe ausgetobt werden. Traut euch an eine Kombination von zwei verschiedenen Farben. Fertig – in sicherlich unter fünf Minuten.

Übrigens: Da das Moos ewig hält, könnt ihr es auch im nächsten Jahr wiederverwenden.