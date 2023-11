Die Zählung der Jungtiere hatte im Juni einen Anstieg um zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr ergeben. Insgesamt wurden im Wattenmeer 9.334 Jungtiere gezählt - 820 mehr als ein Jahr zuvor. In drei Teilen des Wattenmeers wurden steigende Zahlen beobachtet: In Dänemark stieg die Zahl der Jungtiere um 23 Prozent, in Schleswig-Holstein um zwölf Prozent und in den Niederlanden um 18 Prozent.

In Niedersachsen und Hamburg dagegen wurde ein Rückgang um fünf Prozent festgestellt. Auf Helgoland wurde kein Jungtier gesichtet. Erst in den nächsten Jahren wird sich wohl zeigen, ob der Bestand an Jungtieren dem Trend der Gesamtzahlen folgen wird. (dpa/cgo)