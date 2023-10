Im Schnitt haben Frauen in ihrem Leben rund 500 Mal die Periode. Und das geht ordentlich ins Geld: Allein für die passenden Hygieneprodukte belaufen sich die Kosten auf umgerechnet knapp 3.000 Euro. Die Kosten für Schmerzmittel, Unterwäsche & Co. sind in dem Betrag noch gar nicht eingerechnet. Mit allem, was da noch zukommt, rechnen Studien mit insgesamt rund 17.000 Euro für die Periode.

Ein dicker Batzen, aber können Frauen bei Periodenartikeln überhaupt Geld sparen? „Abgesehen von den Müllbergen, die Tampons und Binden verursachen, sind wiederverwertbare Hygieneartikel natürlich kostengünstiger. Menstruationstassen zum Beispiel oder Periodenunterwäsche sind in der Anschaffung zwar teurer. Aber wenn man sie dann länger nutzt, dann schlagen sie Tampons beim Kostenaufwand deutlich", sagt RTL-Finanzexpertin Susanne Althoff.

Und eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL zeigt:

66 Prozent der befragten Frauen nutzen Tampons,

knapp die Hälfte setzt auf Binden (46 Prozent),

nur rund 16 Prozent der Frauen nutzen Menstruationstassen,

etwas mehr als jede Zehnte zieht Periodenunterwäsche an (11 Prozent).

Gerade bei alternativen, wiederverwendbaren Periodenprodukten wie Menstruationstassen und Periodenunterwäsche tun sich viele Frauen noch schwer.

Lese-Tipp: Menstruations-Cup – Welche Form passt zu Ihnen?