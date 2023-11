Mögliche Gründe gibt es mehrere: einer könnte die Erwärmung der Meere durch den Klimawandel sein. Denn nach Angaben der Schutzstation Wattenmeer befindet sich das Fortpflanzungsgebiet dieser Quallenart eigentlich im Atlantik und im Ärmelkanal. Wenn sie in der Nordsee auftauchen, in die sie mittels Strömung gelangen, eher im Spätsommer oder Herbst. Dass so viele von ihnen nun im November auftauchen, sei ungewöhnlich.

Inselgäste sind besorgt, hätten sich wegen der vielen blauen Quallen schon gemeldet, erzählt die Expertin der dpa. Doch eine Gefahr für Menschen bestehe nicht. Es handele sich hier um Wurzelmundquallen. Und diese „hat keinerlei Nesselfäden. Das heißt, da ist nichts, was brennen könnte“, sagt die Expertin.

Watt für ein Natur-Schauspiel! (dpa/sis)