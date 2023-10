Ein Schrank voller Lieblingsklamotten, die perfekt sitzen und sich alle miteinander kombinieren lassen – diese Wunschvorstellung setzt die Capsule Wardrobe in die Realität um. Wichtig dabei: Er darf nur Kleidung enthalten, die wirklich gefällt und sich gut miteinander kombinieren lässt. Je minimalistischer, desto besser. Doch was genau muss man bei dieser minimalistischen Methode beachten und was sind die Vorteile beim radikalen Aussortieren?

Im Kleiderschrank ist nur, was gerade in Saison ist. Alles andere wird verstaut und nimmt im Schrank keinen Platz mehr weg. Alle drei Monate passen Sie Ihre Capsule Wardrobe an und ergänzen gegebenenfalls fehlende Teile. So bietet die saisonale Garderobe trotzdem zahlreiche Styling-Möglichkeiten. Was darf bleiben? Vor allem zeitlose Teile mit schlichten Schnitten in neutralen Farben sind Hauptbestandteil der Capsule Wardrobe. Ein paar besondere Teile und schicke Accessoires dürfen aber auch nicht fehlen. Grundsätzlich gilt: Alles, was unbequem ist und sich nicht gut kombinieren lässt, wird gnadenlos ausgemistet.

Vor allem zeitlose Teile mit schlichten Schnitten in neutralen Farben sind Hauptbestandteil der Capsule Wardrobe. Ein paar besondere Teile und schicke Accessoires dürfen aber auch nicht fehlen. Grundsätzlich gilt: Alles, was unbequem ist und sich nicht gut kombinieren lässt, wird gnadenlos ausgemistet. Ziel ist es, einen Kleiderschrank voller Teile zu haben, die sich ohne Probleme untereinander kombinieren lassen und zu Outfits für jeden Anlass zusammengestellt werden können.

ist es, einen Kleiderschrank voller Teile zu haben, die sich ohne Probleme untereinander kombinieren lassen und zu Outfits für jeden Anlass zusammengestellt werden können. Shopping-Verhalten ändern: Capsule Wardrobe heißt auch seltener und vor allem bewusster shoppen zu gehen. Überflüssige Impulskäufe gehören der Vergangenheit an und die Investition in nachhaltige, hochwertige Produkte lohnt sich. Kaufen Sie nur Teile, die Ihnen tatsächlich gut gefallen und gut mit der restlichen Garderobe kombinierbar sind.