Auch in puncto Sicherheit arbeitet WhatsApp an einer neuen, userfreundlichen Funktion: In der Beta-Version 23.23.1.77 für iOS soll Nutzern ermöglicht werden, die eigene E-Mail-Adresse mit dem Account zu verknüpfen. Heißt: Eine Anmeldung via Mail dürfte bald möglich sein. Super für all diejenigen, die Schwierigkeiten beim Empfang von SMS haben oder gerade keinen Zugriff auf ihre Handynummer haben.

Wie das Ganze funktioniert?

Über die Kontoeinstellungen in der App kann der User den Reiter „E-Mail-Adresse“ auswählen. Anschließend muss er seine E-Mail-Adresse und sein Passwort eingeben. Er bekommt einen Bestätigungslink per Mail zugesandt und kann danach die Verknüpfung zu WhatsApp verifizieren. Hat der Nutzer das alles bestätigt, kann er sich entweder wie bisher mit seiner Telefonnummer, oder eben mit einer E-Mail-Adresse und dem Passwort anmelden.

Dass diese Neuerung kommt, meldet ebenfalls die gut informierte Blog-Webseite. Leider ist die Funktion bislang ebenfalls nur für ausgewählte Beta-Tester verfügbar.

