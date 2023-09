Achtung, bald könnten Sie einige Fotos verlieren!

Kennen Sie das? Im Laufe der Zeit haben sich bei WhatsApp so viele Fotos und Videos angesammelt, dass der Speicher des Handys aus allen Nähten platzt. Damit sind Sie nicht allein – zumindest gegen den Datenmüll in den neuen WhatsApp-Kanälen (Channels) will das Unternehmen jetzt offenbar mit einer neuen Funktion vorgehen.