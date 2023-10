E-Zigaretten-Konsum mit üblen Folgen? Ein Teenager stirbt in Großbritannien an Lungenversagen, die vermeintliche Ursache für den viel zu frühen Tod: Vapes. Rachel Howes, Mutter des Mädchens, will jetzt aufklären und auf die Gefahren hinweisen.

Tatsache ist: Die nikotinhaltigen Elektrogeräte erfreuen sich auch hierzulande vor allem bei jungen Leuten extremer Beliebtheit – und das, obwohl die bunten Vapes, die nach Mango oder Himbeere schmecken, die Gesundheit nachhaltig schädigen können. Laut aktuellem DAK-Gesundheitsbericht sind E-Zigaretten bei Schulkindern in Deutschland die Einstiegsdroge Nummer eins für Nikotinsucht. Lungenspezialisten warnen, die Krankenkasse DAK spricht sich aktuell für ein Verbot der Einweg-E-Zigaretten aus.

