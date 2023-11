Mein Real vor dem endgültigen Aus: Jetzt steht sogar das Datum fest

Wie die Lebensmittel Zeitung berichtet, soll der Geschäftsbetrieb der Supermarktkette Mein Real zum 31. März komplett eingestellt werden.

Real-Eigentümer SCP hat bereits Insolvenz angemeldet. Betroffen sind mehr als 5.000 Beschäftige in 62 Märkten sowie der Zentrale in Mönchengladbach. Löhne und Gehälter sollen laut der Real-Geschäftsführung weitergezahlt werden. In der Zwischenzeit sucht der Investor nach Käufern für die Filialen.

Lese-Tipp: Mein Real muss Insolvenz anmelden – was passiert jetzt mit den 62 Filialen?

Für 15 Standorte hat Rewe bereits Interesse bekundet. Nach einer ersten Prüfung hat das Bundeskartellamt grünes Licht für die Übernahme gegeben.

Real-Insolvenz: Rewe übernimmt 15 Standorte - diese Städte sind betroffen