Der Tag, an dem sich James Howard-Jones‘ Leben für immer verändert, ist der 24. April 2022. Der 28-Jährige ist in Cheltenham unterwegs. Beim Verlassen einer Kneipe gerät er mit Ben D. (24) in Streit, es kommt zu Handgreiflichkeiten, zunächst ohne größere Folgen.

Das ändert sich wenige Minuten später, als die beiden Streithähne zufällig erneut aufeinandertreffen. Mit einem einzigen Hieb streckt D. Howard-Jones nieder. Der stürzt, schlägt mit dem Hinterkopf auf dem Boden auf. Er kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. „Er blieb mehrere Wochen lang bewusstlos. Während dieser Zeit musste er sich mehreren Notoperationen unterziehen“, zitiert der Sender Staatsanwalt Jack Berry.