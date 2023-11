Wieso war der psychisch kranke Mann auf freiem Fuß?

Es ist ein Fall, der die Menschen im ganzen Land erschüttert hat: Während eines Freigangs soll ein bereits verurteilter Straftäter 2021 die 64-jährige Elisabeth aus Northeim in Niedersachsen in einem Maisfeld erstochen haben. Am Dienstag muss sich Holger S. vor dem Landgericht Göttingen verantworten – und den Freunden des Opfers vor die Augen treten.

