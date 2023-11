Landeskriminalamt warnt vor gefälschten Liefer-Nachrichten von Temu

Die chinesische Shopping-App Temu verspricht Schnäppchen ohne Ende – und das kommt auch in Deutschland bei vielen Kunden gut an.

Die Auswahl ist groß, die meisten Produkte sind unschlagbar günstig, oft gibt es sogar noch zusätzliche Rabatte obendrauf. Zudem ist der Versand kostenlos.

Lese-Tipp: Verbraucherzentrale warnt vor Temu! Darum solltet ihr der Schnäppchen-App nicht trauen

Die Beliebtheit des Shopping-Kanals nutzen jetzt auch Kriminelle, um an sensible Daten heranzukommen. Das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen warnt aktuell vor gefälschten Lieferbenachrichtigung, die per Mail verschickt werden.

„Ihr Paket befindet sich in unserem Lager“, steht in der Nachricht. Weiter heißt es in der Mitteilung: „Wir kontaktieren Sie, um Sie darüber zu informieren, dass wir eine Adressbestätigung benötigen, um den Versand des Pakets zu bestätigen.“ Der Empfänger der Nachricht soll dann auf den Schalter „Verfolgen Sie Ihr Paket“ klicken.