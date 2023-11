Gerade bei FFP2-Masken sei das oft ein Problem, sagt der Experte. So würde diese häufig bei Frauen nicht gut sitzen. „Oft tragen sie eine mittlere oder sogar eine große Größe, die für die Gesichter der Frauen viel zu groß sind.“ Dann bilde sich dieser typische kleine Spalt zwischen Nase und Maske.

Nun würde man meinen, dass dieser kleine Spalt zu vernachlässigen wäre. Schließlich liege die Maske sonst gut an und durch den Schlitz dringen nur minimal Aerosole ein. „Falsch!“, sagt Specht. „Es ist einfache Physik: Luft sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstands.“ Das bedeutet, dass der Großteil der Luft über den Spalt der schlecht sitzenden Maske in den Körper gelangt. Man könne sich das so vorstellen: „90 Prozent der Luft werden über dieses Löchlein geatmet und nur zehn Prozent über die Filterleistung der Maske“, erklärt der Mediziner. Die Schutzfunktion werde so massiv eingeschränkt oder sei im schlimmsten Fall nicht mehr vorhanden.

In solchen Fällen wäre es besser, eine ganz normale chirurgische Maske aufzuziehen, sagt Specht. Diese liege meist besser an und schütze somit zuverlässiger vor Viren im Aerosol. Bei Männern liegt das Problem eher an etwas anderem. Nämlich dann, wenn sie einen Bart tragen. Denn auch dieser verhindere das Anschmiegen der Maske an das Gesicht.

