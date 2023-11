"Erkältung hat mit Kälte erst mal gar nichts zu tun", sagt auch Präventionsmediziner und Medizinjournalist Dr. Christoph Specht im Gespräch mit ntv.de. "Wenn man sich in der Antarktis unbekleidet auf eine Eisscholle setzt, passiert sicherlich alles Mögliche, aber man wird sich auf keinen Fall erkälten." Denn Erkältungen sind Infektionskrankheiten und erfordern immer einen Erreger, erklärt der Experte. Meist ist es einer von den 200 verschiedene Erkältungsviren, darunter Rhino- oder Coronaviren. Aber auch Bakterien wie Pneumokokken oder Streptokokken können Entzündungen auslösen.

Allerdings bedeutet das nicht automatisch, dass Kälte für eine Erkältung völlig nebensächlich ist. Denn die Nebeneffekte von niedrigen Temperaturen können den Ausbruch einer Infektion durchaus begünstigen. "Schleimhäute werden in der Kälte schlechter durchblutet und sind häufig trockener, sodass sie ihre Schutzfunktion nicht so gut wahrnehmen können", erklärt Specht. Kalte Nasen können sich also schlechter gegen Viren verteidigen. Das hat erst im vergangenen Jahr ein Forschungsteam in einer Studie im "Journal of Allergy and Clinical Immunology" nachgewiesen.

Außerdem bedeute Zittern Stress für den Körper, sagt der Mediziner. "Und wenn der Körper gestresst wird, dann hat er nicht so viel Kapazität für die Immunabwehr." Aber auch in der Wärme lauert die Infektionsgefahr. So hält man sich in der kalten Jahreszeit vermehrt in Innenräumen auf, sagt Specht. "Dort hat man mit anderen Menschen und ihren Viren einen viel engeren Kontakt als beispielsweise im Sommer im Park." Die Aerosole seien viel höher konzentriert und man stecke sich vergleichsweise häufiger an als im Freien.