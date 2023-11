Humane Ai Pin: Ersetzt dieser kleine Anstecker bald das Smartphone?

Die Kamera spielt bei dem „Ai Pin“ eine besondere Rolle, ist sozusagen das Auge der Künstlichen Intelligenz. Denn die Software kann auch Objekte erkennen.

Mitgründer Imran Chaudhri zeigt bei einer Vorführung die Fähigkeiten, indem er eine Handvoll Mandeln vor die Linse hält und fragt, wie viel Protein sie enthalten. „15 Gramm“ lautet die Antwort, die sich exakt auf die erfasste Menge bezieht. Danach zeigt Chaudhri dem „Ai Pin“ ein Buch und lässt es online bestellen.

Lese-Tipp: WhatsApp wird sicherer! Warum Sie diese neue Funktion unbedingt aktivieren sollten

Wenn Kamera und Mikrofon eingeschaltet sind, blinkt ein gut sichtbares Licht an der oberen Kante des Geräts. Das soll Datenschutz-Bedenken zerstreuen. Chaudhri betonte in einem Interview mit dem Technologie-Journalisten Om Malik, dass die Aufnahmen nur auf dem Gerät selbst und in der Cloud in einem nur für die jeweiligen Nutzer zugänglichen Bereich gespeichert werden. „Niemand wird sie verwenden, um etwas über sie zu erfahren.“